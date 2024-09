FANTACALCIO – FACCI ANCORA DEL MALE

Milan-Venezia è probabilmente la migliore rappresentazione della più classica stagione di fantacalcio.

Il Milan è il fantacalcio, noi fantacalcisti il Venezia.

Emozione, grande attesa e poi fischio d’inizio.

Noi subito malissimo, veniamo travolti.

Passa il tempo, l’incubo peggiora.

Nello schifo totale, nella vergogna, quasi per caso, ci succede qualcosa di bello che ci rianima. D’altronde ci basta poco, come un improbabile goletto di Zampano.

Ma è tutta un’illusione, e veniamo affossati impietosamente (con il fantacalcio che infierisce a ogni opportunità, sbeffeggiandoci, questa volta con un banale gioco di parole): Caviglia su caviglia, rosso e gol annullato.

Annientati. Completamente.

La nostra stagione fantacalcistica solitamente finisce così.

4 a 0 per il fantacalcio.

Umiliazione? Tanta.

Rosicamento? Estremo.

E allora?

A noi che ce ne frega?

L’anno dopo ripartiamo felici, come se niente fosse.

Con una nuova squadra che ci fa dimenticare tutto.

Un po’ come Di Francesco.

Ti amiamo, fantacalcio.

Facci del male, ancora.

Sempre.