FANTACALCIO – L’ULTIMA SPIAGGIA

Fantacalcio, siamo solo agli inizi, ma è già tempo di ultime spiagge per molti fantallenatori… e non solo!

Sono un fantacalcista e, in quanto tale, d’estate al mare studio il fantacalcio.

Per tanti anni sono stato sempre lì, sempre in quella stessa spiaggia.

E’ in fondo a tutte le altre, dove non c’è più sabbia, nemmeno ghiaia. Ci sono sassi, alcuni belli grossi.

Si chiama “la spiaggia delle suore”, ma in tante estati suore non ne ho mai viste. Immagino però fosse dedicata proprio a loro, per la riservatezza che dovevano mantenere delle donne votate alla preghiera e alla castità, ai tempi del convento che sorgeva lì vicino, tanti anni fa.

Poi mi sono trasferito. Nuovo lavoro, nuova fidanzata… per molto tempo ho dovuto girare altri posti e altre spiagge, alcune stupende, ma nessuna aveva lo stesso fascino per me, la stessa magia.

Poi, finalmente, ce l’ho fatta.

Ci sono tornato.

Ed è stata immensa la mia sorpresa.

Non era più quella lì, quella delle suore, quella dei miei studi fantacalcistici, la spiaggia che stava in fondo a tutte le altre.

Come può essere possibile?, mi chiesi, ne avevano aggiunto un’altra?

Andai oltre.

Era davvero così. C’era una nuova, ultima spiaggia.

Sul cartello c’era scritto “derby di Milano”.

E c’era un uomo solo che studiava.

Era Fonseca.