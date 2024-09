Zirkzee: «NON mi ha attratto la Premier, ma il Manchester United. È un club ENORME»

Le parole di Joshua Zirkzee, nuovo attaccante del Manchester United, sul suo trasferimento ai Red Devils

Joshua Zirkzee ha parlato a ViaPlay del suo trasferimento al Manchester United.

PREMIER LEAGUE – «Un mio obiettivo? A dire il vero, non proprio. L’ho guardata, ma non mi sono mai detto: voglio giocare in Premier League. Questo club però è semplicemente enorme. È il club che mi ha attratto, non tanto il campionato».

LAVORARE CON VAN NISTELROOY – «Voglio tenerlo segreto cosa mi dice, ma è fantastico. È stato un attaccante, svolgiamo un lavoro dettagliato, guardiamo i filmati, riguardiamo le cose che faccio… Il modo in cui lavora con me è molto importante, posso capirlo e imparare molto da lui. I miei idoli tra quelli che hanno giocato in Premier League? Posso dirne tre e sono Cristiano Ronaldo, Robin van Persie e Dennis Bergkamp».