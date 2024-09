Atalanta, ecco il REPORT dell’allenamento di oggi: le CONDIZIONI degli infortunati

Le condizioni dei calciatori infortunati dell’Atalanta dopo l’ultimo allenamento odierno dei nerazzurri. I dettagli

Arrivano novità dal ritiro dell’Atalanta, con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in vista dalla ripresa della Serie A. Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco contro l’Arsenal; seduta di solo “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera.

Godfrey: lavoro individuale

Toloi: terapie

Scalvini: terapie

Scamacca: terapie

Domani, seduta pomeridiana.