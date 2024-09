STATS – Champions League, i NUMERI delle prime 6 gare: la solidità della JUVE, l’inferiorità del MILAN, la fatica del REAL MADRID e il numero dei tiri del BAYERN

I numeri delle prime sei gare di Champions League: ecco quanto e come hanno tirato le squadre nei primi 90′ della competizione

Nella prima giornata della nuova Champions League non c’è neanche una gara in equilibrio. Sei vittorie su sei, tutte con più del minimo scarto e alcune con punteggi rilevanti, segno di una differenza notevole. Guardando al prodotto offensivo, spiccano alcuni numeri davvero rilevanti partita per partita.

JUVENTUS-PSV 3-1 – É stata con non troppa differenza sulle conclusioni (15-12 per i bianconeri). Ma va detto che gli olandesi hanno avuto una sola vera opportunità, concretizzatasi all’ultimo minuto con la rete della bandiera di Saibari.

YOUNG BOYS-ASTON VILLA 0-3 – La particolarità in questo caso è che gli inglesi abbiano di fatto deciso il match nel primo tempo pur tirando meno degli svizzeri: 0-2 il punteggio, 7-6 le conclusioni.

BAYERN-DINAMO ZAGABRIA 9-2. Non solo una valanga sui malcapitati sloveni. Praticamente i tedeschi hanno effettuato un tentativo ogni 3 minuti: 29 i tiri, addirittura 19 nella ripresa quando non hanno accettato lo spavento di essere passati dal 3-0 al 3-2.

MILAN-LIVERPOOL 1-3 – Gara dalla matematica stringente per il Diavolo. In ogni frazione di gioco i Reds hanno concluso 8 volte più dei rossoneri (2-10, 6-14). Il verdetto finale ne è la logica e spietata conseguenza.

REAL MADRID-STOCCARDA 3-1 – Il Dream Team di Ancelotti porta in classifica 3 punti preziosi ma li ottiene solo nell’ultima parte dell’incontro. Tra tutte le sfide, è stata la più equilibrata sul piano della produzione in attacco. Ed è una notizia, tenendo conto di Bellingham, Vinicius, Mbappé, Endrick…

SPORTING-LILLE 2-0 – Gara di assoluta sofferenza per i francesi, vittime anche dell’espulsione patita di Gomes. Il Lille è l’unica delle 12 squadre della prima giornata a non avere mai calciato verso la porta neanche una volta.