Juve Napoli, domani ci sarà un OSPITE SPECIALE: allo Stadium presente Szczesny! I DETTAGLI

Juve Napoli, domani per la sfida ci sarà un OSPITE SPECIALE: allo Stadium presente un tifoso speciale, Szczesny! I DETTAGLI

Domani la Juventus ospiterà il Napoli nella sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Un match che i bianconeri non vorranno steccare per continuare a rimanere incollati ai vertici della classifica.

In tribuna ci sarà anche un ospite speciale: come appreso da Juventusnews24, infatti, è prevista la presenza di Szczesny. L’ex portiere ha concluso nelle scorse settimane la sua carriera da calciatore dopo l’addio alla Juve.

