Juventus, Audero continua a incantare: controriscatto in estate?

Il portiere in prestito alla Sampdoria sta disputando un’ottima stagione e la Juventus non vorrebbe farselo scappare

Una grande stagione fin qui per Emil Audero, il portiere della Sampdoria in prestito dalla Juventus. Non era mai successo nella storia blucerchiata che un portiere subisse solo 4 gol in 9 partite: un record che ha già fatto entrare il ragazzo classe ’97 nelle grazie dei tifosi. Se poi si guardano le statistiche, le prestazione del portiere di origini indonesiane sono ancor più strabilianti. Audero è il miglior portiere per percentuale di parate tra i 5 maggiori campionati europei. Ecco perché la Juventus non sembra avere intenzione di lasciarselo scappare.

Con la Sampdoria gli accordi sono chiari: Ferrero ha pagato 1 milione per il prestito ai bianconeri, e può riscattarlo per 14. La Vecchia Signora può tuttavia esercitare un controriscatto versando 20 milioni nelle casse blucerchiate. In più, Paratici vorrebbe ampliare la trattativa, inserendo anche il difensore rivelazione Joachim Andersen. Un’operazione congiunta che porterebbe due ottimi prospetti alla corte di Massimiliano Allegri. Tutti i discorsi sono rinviati in estate, quando Ferrero eserciterà probabilmente il riscatto, in attesa delle mosse della Juventus.