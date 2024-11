Augello pre Cagliari Milan: «Gara difficile. Dobbiamo giocarcela ad armi pari stasera»

Tommaso Augello, difensore del Cagliari di Davide Nicola, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sfida contro il Milan

Tommaso Augello ha parlato di diversi temi in vista della sfida odierna della squadra di Davide Nicola contro il Milan di Paulo Fonseca. Il difensore del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti per la rivista del club “Domus Rossoblù”. Le sue parole:

CAGLIARI-MILAN – «Difficilissima, a maggior ragione dopo la partita che hanno giocato martedì a Madrid. Hanno una forza da grandissima squadra, sono stati criticati sin troppo in questo inizio di stagione, ma sia in Italia che in Europa stanno dimostrano di essere un avversario tosto per chiunque. Lo saranno anche per noi, dovremmo avere lo spirito di chi vuole superarsi e mettere l’asticella più in alto».