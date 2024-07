AZ Atalanta 2-2: pareggio giusto tra pro e contro di una Dea che ha bisogno di essere ancora levigata

La prima amichevole dell’Atalanta: oggi gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno affrontato l’AZ in Olanda. Ecco l’analisi del match

Per i Campioni d’Europa un pareggio contro l’AZ per sottolineare quanto serva ancora molto da lavorare: buone cose, altre meno e qualche giocatore da levigare per ottenere il salto di qualità.

Primo tempo con un’Atalanta che fa il bello e il cattivo tempo: davanti costruisce e arriva molte volte alla conclusione. La criptonite della Dea è sicuramente la difesa dove gli spazi sono ben sfruttati: dalla sinistra cross in mezzo per Parrot che ha la meglio su Hien e mette in rete il pallone dell’1-0.

Nella ripresa la musica non cambia dove al 56′ si fa vedere Gianluca Scamacca con una conclusione finita di poco a lato. Gasperini prova a testare i nuovi acquisti considerando l’entrata in campo di Sulemana (oltre a Godfrey già in campo dal primo minuto). Al 64′ pareggia la Dea grazie ad Ademola Lookman su un perfetto assist di Bakker, e per il vantaggio ci pensa Charles De Ketelaere su assist di Kolasinac.

Nonostante la buona prestazione dei nerazzurri, un doppio errore da parte di Toloi e Musso consegna il 2-2 ai padroni di casa. Un pareggio che può soltanto migliorare in futuro un cantiere ancora a cielo aperto.