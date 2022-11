Baggio sicuro: «Meritavo di andare al Mondiale in Corea»

Roberto Baggio torna a parlare della mancata convocazione al Mondiale del 2002: le sue dichiarazioni

Roberto Baggio è tornato a parlare della mancata qualificazione al Mondiale del 2002. Le parole a Sky Tg 24.

MONDIALE 2002 – «Una ferita e come tutte magari non si cicatrizza. Quel Mondiale era magari un atto per quello che avevo dato alla maglia azzurra. Aver fatto parte di quella Nazionale sarebbe stato qualcosa, se giocavo o non giocavo era un’altra storia. Ma meritavo quel Mondiale ed andare nella terra del mio maestro, la cosa a cui tenevo di più».

