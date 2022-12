Baldini: «Il tempo è più prezioso del denaro»

Le parole di Baldini al Festival del calcio italiano: «Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio e Spalletti è un grandissimo allenatore»

Mister Silvio Baldini, premiato a margine del Festival del calcio italiano, ha parlato ai cronisti presenti. Di seguito le sue parole

DIMISSIONI – «Sono convinto che il tempo sia più prezioso del denaro, è quello che conta. Sono figlio di uno che da bambino faceva il mendicante e ne sono orgoglioso. Per questo scelgo il tempo, scelgo di investire nel tempo e nella felicità, anziché scegliere il denaro».

SPESE FOLLI NEL MERCATO – «Dove c’è tanto denaro c’è il Diavolo, quindi le persone rubano. Alle persone non interessa più creare qualcosa per la collettività, ognuno pensa a sé stesso e al suo orticello. Chi produce business produce il Diavolo, senza riconoscenza verso i valori. Parlo del calcio, della politica… Non può esistere l’equilibrio in un mondo in cui tutti cercano di rubare, servono delle regole perché in questo sistema i più furbi rubano e ci guadagnano».

MONDIALE – «Non ho visto nessuna partita, se non la finale. Non avevo interesse verso queste gare. Preferivo investire nel mio tempo e stare su in montagna a passeggiare coi miei cani. La finale però è stata una bellissima partita, Ero a casa e l’ho vista».

NAPOLI – «Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio e Spalletti è un grandissimo allenatore, oltre che una bravissima persona. Kvaratskhelia poi è un fenomeno, è il quid in più del Napoli».

AZZURRI – «Servono innanzitutto delle regole nel sistema calcio per garantire più spazio agli italiani a dispetto dei calciatori stranieri. Mancini farà le sue valutazioni e convocazioni, non sono io che devo commentare».

FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO – «Cambia ben poco. Se bisogna innovare, va bene. L’importante è che il calcio non perda le sue emozioni, proprio come quelle di ieri nella finale del Mondiale».