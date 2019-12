BALOTELLI: «Il pari è colpa nostra. Miglior Mario? È da anni che sto bene» – VIDEO

Mario Balotelli ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto dal suo Brescia contro il Parma. Le parole dell’attaccante bresciano

(-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Mario Balotelli ha parlato in zona mista dopo il pareggio-beffa maturato al Tardini di Parma contro la formazione emiliana. Le Rondinelle sono andate in vantaggio grazie a un gol di Supermario, salvo farsi raggiungere in extremis da Grassi. Le parole di Balotelli.

«Mi aspettavo di giocare e di fare gol: magari pensavo di essere un po’ più in alto in classifica, però non è assolutamente un problema. Vedrai che prima della fine del campionato, sicuramente saremo salvi»