Mario Balotelli, attaccante del Sion, ha parlato in merito alla lotta scudetto nel campionato di Serie A

Mario Balotelli, attaccante del Sion, ha parlato a Canale 21 nel corso di “Peppy Night Show”.

PAROLE – «Sono venuto a Napoli per festeggiare il compleanno di mia figlia. Ora gioco in Svizzera, sono tranquillo. Scudetto al Napoli? E’ sempre stato un sogno anche per me».