Balotelli, sui social primeggia: dietro solo a Valentino Rossi

Balotelli, l’attaccante del Brescia da il massimo in campo ma nel campo dei social non ha rivali se non Valentino Rossi

In campo sta dimostrando le sue qualità e lotterà fino all’ultima partita per far rimanere il suo Brescia in Serie A. Fuori dal campo e soprattutto sui social Mario Balotelli invece non ha rivali.

Instagram è il suo regno e davanti a lui ha solo una leggenda della Moto Gp come Valentino Rossi. Tra i calciatori italiani è invece il più seguito, più di leggende come Buffon, Del Piero e Pirlo.