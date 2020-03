Balzaretti: «Ecco perchè Verratti è imprescindibile per il PSG» – VIDEO

Federico Balzaretti sottolinea l’importanza di Marco Verratti, centrocampista della Nazionale, per il gioco del PSG – VIDEO

Marco Verratti si è consacrato come giocatore di livello internazionale con la casacca del PSG, guidando il centrocampo di una squadra composta da stelle.

Federico Balzaretti, ex giocatore della Roma e oggi opinionista per Dazn, ha sottolineato l’imprescendibilità del centrocampista italiano per il gioco della formazione parigina. Ecco il video con le parole dell’ex terzino.