Barcellona, Bojan difende il momento negativo di Ansu Fati: «Ho vissuto in prima persona quello che gli sta succedendo»

Bojan Krkic, ex attaccante e talento del Barcellona, ha parlato del momento negativo che sta vivendo il canterano Ansu Fati

Bojan Krkic, ex attaccante e talento del Barcellona, ha parlato durante l’evento Sports Tomorrow Congress.

PAROLE – «Ho vissuto in prima persona quello che gli sta succedendo. C’è un’enorme differenza di trattamento tra la fiducia che si genera all’inizio, quando tutto va bene, e quando le cose vanno male a causa di un infortunio o per qualsiasi altro motivo. I giocatori sono trattati come un prodotto. Si passa dall’essere una persona all’essere un personaggio. A 17 anni ho dovuto misurarmi con l’etichetta del ‘nuovo Messi’. Bisogna imparare a staccarsi e ad essere consapevoli dei limiti, ad accettarli».