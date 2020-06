Lo scambio tra Juventus e Barcellona per Arthur sembra cosa fatta ma il brasiliano è stato comunque convocato domani

Domani il Barcellona scenderà in campo nella sfida contro il Celta Vigo, match in programma alle 17:00. La società blaugrana in questi giorni è sotto i riflettori per lo scambio, che sembra ormai cosa fatta, tra Arthur e Pjanic.

Tuttavia il tecnico dei catalani Setien ha diramato la lista dei convocati e tra di loro figura anche il brasiliano.