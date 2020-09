Barcellona, Coutinho: «Mi era mancato giocare al Camp Nou»

Philippe Coutinho, nominato MVP del Trofeo Gamper, ha parlato al termine del match contro l’Elche. Le sue parole

«Sono molto felice. Mi è mancato giocare in questo stadio. La prima partita al Camp Nou e la Liga inizieranno tra una settimana, stiamo lavorando molto duramente e siamo concentrati sulla nuova stagione. Ripeto non vedevo l’ora di giocare di nuovo al Camp Nou. Sono molto felice e lavoro duro per iniziare bene la stagione. Mi sento benissimo e spero solo che il mio ritorno a Barcellona possa andare bene. Sono molto motivato»