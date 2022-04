Barcellona, Dani Alves: «Liga? Real fortunato che siamo arrivati tardi»

Dani Alves, terzino del Barcellona, commenta così la mancata vittoria della Liga da parte dei blaugrana: le sue parole

Ai microfoni di Barca TV, Dani Alves ha espresso il proprio rammarico per la Liga sfuggita al Barcellona.

PAROLE – «Quelli del Real Madrid sono stati fortunati che siamo arrivati ​​in ritardo, questa è stata una sfortuna per noi. Avremmo potuto competere con loro in un modo diverso rispetto a quanto fatto, ma la vita è così. Siamo arrivati ​​in ritardo e abbiamo dovuto fare uno sforzo esagerato. Ora dobbiamo puntare ad altro. Per loro fortuna non ci siamo arrivati ​​prima».