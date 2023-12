Barcellona, divieto di farsi le docce per i calciatori

Divieto di farsi la doccia dopo gli allenamenti e le partite per i calciatori del Barcellona: i motivi dietro questa decisione

La Catalogna è alle prese con una siccità che sta durando ormai da mesi e il governo locale ha deciso di prendere delle decisioni che toccano anche la squadra del Barcellona. Come riportato infatti da Sportbible, c’è il divieto della doccia dopo gli allenamenti e le partite per risparmiare acqua. Un divieto che si allarga anche alle altre squadre catalane, come Espanol e Girona.

Al momento la squadra di Xavi sta giocando allo Stadio Olimpico, casa dell’Espanol dal 1997 al 2009 visti i lavori di restauro del Camp Nou.