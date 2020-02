Barcellona: ecco chi è Martin Braithwaite – VIDEO

Nelle ultime settimane si è parlato di Martin Braithwaite e del suo arrivo al Barcellona: ecco chi è il nuovo acquisto blaugrana

Chi è Martin Braithwaite? È la domanda che un po’ tutti si sono fatti una volta che il Barcellona ha annunciato il suo acquisto. È un classe ’91, danese di origine guyanese. Ma ha scelto la Danimarca ed è il quinto danese nella storia del Barça. È anche il quinto giocatore ad avere giocato sia al Leganés che al Barça e uno di essi è Samuel Eto’o.

Ha giocato in Danimarca, Francia, Inghilterra e Spagna e ha segnato più o meno ovunque. Il debutto tra i grandi è nella squadra della sua città, l’Esbjerg, conducendolo al titolo dopo 34 anni. In Spagna il suo è stato subito un caso: per acquistarlo il Barcellona ha pagato 18 milioni di clausola al Leganés, che senza preavviso ha perso il suo principale finalizzatore.