Barcellona, Gundogan si racconta: «Sono un ragazzo come tutti, non ho una vita perfetta»

Ilkay Gundogan, centrocampista del Barcellona, si racconta in una lunga intervista: ecco cosa ha detto il giocatore

Il centrocampista del Barcellona Ilkay Gundogan si è così raccontato in un’intervista a France Football.

LE PAROLE – «Sono un ragazzo normale, somigliante al giocatore che vedi in campo. Tutti hanno problemi nella vita, nessuno ha un’esistenza perfetta. Tutti abbiamo i nostri dubbi, le nostre preoccupazioni. Alla fine, quando torno a casa, sono un essere umano come tutti gli altri. Agli occhi del pubblico, posso guadagnare un sacco di soldi ed è difficile lamentarsi, ma solo perché ho una vita privilegiata non significa che non ho problemi. Ho un bambino piccolo di 8 mesi e l’unica cosa che mi interessa è lui e la sua salute».