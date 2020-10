Barcellona, il candidato alla presidenza Font: «Vorrei riportare qui Guardiola»

Victor Font ha parlato dei progetti in caso di presidenza del Barcellona

Con l’addio di Bartomeu, in casa Barcellona è tempo di elezioni per il nuovo presidente del club. Tra i candidati c’è anche Victor Font che, in una intervista a Sky Sports News, ha parlato dei progetti che avrebbe in mente per i blaugrana.

«Rimpiazzare la miglior generazione che il calcio abbia mai visto, che io credo abbiamo avuto negli ultimi dieci anni, è una grande sfida. L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva. Siamo fortunati che il Barcellona abbia ereditato lo stile di gioco che Cruyff ha installato nel Barcellona. E più di tutti i migliori professionisti come Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol, veri idoli per il club che non lavorano per il Barcellona. Dobbiamo riportarli da noi. Messi? L’unica cosa che Messi deve sapere è che lui è parte di un progetto competitivo che vuole vincere la Champions».