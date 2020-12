Ansu Fati ha parlato dei suoi desideri per il 2021

Ansu Fati, giovane talento del Barcellona, in una intervista al Mundo Deportivo ha parlato dei suoi desideri calcistici e non per il 2021 ormai alle porte.

«Nel 2021 sogno di conquistare un titolo col Barcellona, in un Camp Nou pieno di tifosi. Chiedo salute per tutti in questo anno complicato dalla pandemia».