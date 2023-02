Barcellona, incontro con l’agente di Gundogan: la strategia

Il Barcellona è intenzionato a portare in Liga İlkay Gundogan, centrocampista tedesco attualmente al Manchester City

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Jijantes, la dirigenza del Barcellona avrebbe incontrato oggi il procuratore di İlkay Gundogan.

Il centrocampista della nazionale tedesca è infatti in scadenza di contratto con il Manchester City e potrebbe lasciare l’Inghilterra a fine stagione. L’ipotesi di un trasferimento a parametro zero in bluagrana è infatti da tenere viva.