Barcellona, preoccupa l’infortunio di Yamal: slitta il ritorno in campo, la situazione

Le ultime sulle condizioni fisiche di Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, dopo il recente infortunio. Tutti i dettagli

Cresce la preoccupazione in casa Barcellona per le condizioni di Lamine Yamal. La giovane stella blaugrana ha infatti subito una contusione alla caviglia nell’ultima sfida di Champions League contro la Stella Rossa.

Un problema da cui non ha ancora recuperato e che non dovrebbe permettergli di rientrare in campo nemmeno per la sfida di LaLiga contro il Celta Vigo in programma nel week end. Il classe 2008 potrebbe invece tornare martedì sera in Champions League contro il Brest.