Barcellona, Koeman accusa un suo giocatore: «Sei tu la talpa!»

Le cronache catalane parlano di uno spogliatoio del Barcellona in subbuglio: ecco le accuse che Koeman avrebbe rivolto ad un suo calciatore

Clima teso in casa Barcellona dopo l’avvio di stagione non proprio esaltante in Liga e il secondo posto nel gruppo G di Champions League dietro la Juventus.

Tuttosport riporta le indiscrezioni di El Pais sul subbuglio nello spogliatoio del Barcellona. Koeman avrebbe individuato in Riqui Puig la talpa dello spogliatoio e la prova sarebbe la sua esclusione dai convocati per la gara contro l’Elche, all’epoca dei fatti (settembre).