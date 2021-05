Barcellona, Koeman: «Non credete a quello che sentite, sto bene!»

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, attraverso i suoi profili social ha tranquillizzato i tifosi sulle sue condizioni di salute, dopo le voci su un presunto infarto patito dal tecnico olandese.

«Non credete a quello che sentite. Sto bene, questo è tutto ciò che conta nella vita».

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 28, 2021