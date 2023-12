Barcellona, la verità sulla lite De Jong-Deco

Novità in merito alla presunta lite scoppiata tra Frankie De Jong, centrocampista del Barcellona, ed il ds Deco

Ali Dursun, agente di Frankie De Jong, al De Telegraaf ha fatto chiarezza sul rapporto tra il centrocampista olandese e Deco in casa Barcellona.

PAROLE – «Lite con Deco? È la più grande sciocchezza che sia stata detta su Frenkie da molto tempo. Non c’è stato nessun urlo al telefono. È una notizia falsa. Il giocatore era semplicemente malato, con la febbre. Per questo non ha potuto viaggiare. La reputazione di Frenkie de Jong non è stata toccata. È un punto di riferimento come professionista, è sempre all’altezza della situazione. Ecco perché tutto quello che si dice è sbagliato. Il rapporto con Deco è semplicemente buono e stabile».