Barcellona, Laporta sulla Superlega: «A marzo sapremo»

Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sulla situazione legata alla Superlega. Tutti i dettagli

Joan Laporta, presidente del Barcellona, è tornato a parlare della Superlega in occasione del tradizionale brindisi di Natale con la stampa.

PAROLE – «Ciò che dirà il Tribunale del Lussemburgo sulla Superlega sarà molto importante per quanto riguarda il calcio europeo. Vogliamo migliorare la Champions League e riformarne la governance. Vorrà dire un prima e un dopo, sarà come la sentenza Bosman per i trasferimenti. In primavera sapremo».