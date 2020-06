Barcellona, Lenglet: «Vogliamo il doblete. Inter? Io sto bene in blaugrana»

Clément Lenglet, difensore del Barcellona, ha parlato in una lunga intervista a El Mundo Deportivo: le sue parole

DOBLETE – «Siamo pronti per tornare a competere e siamo davanti a un’opportunità unica per fare il doblete».

DEMBELE – «L’interruzione per il Coronavirus lo ha aiutato un po’, perché ha diluito i tempi della stagione. Non si sa ancora se sarà pronto per il finale di stagione, ma sta lavorando per accelerare i tempi».

FUTURO – «Io sono felicissimo di essere qui, ho voglia di continuare a giocare e vincere titoli. Vediamo cosa succede. E’ chiaro che non abbiamo molte certezze sul Covid perché è stato difficile per tutti e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi, però sono felice qui».