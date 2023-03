Barcellona, Lewandowski: «Il futuro? Non penso a quanto resterò, voglio restare ai massimi livelli»

Le parole di Robert Lewandowski sul suo futuro: «Voglio continuare ai massimi livelli per qualche anno ancora, più di uno o due»

Robert Lewandowski ha parlato in un’intervista al magazine del Barcellona. Di seguito le sue parole sulla stagione e sul suo futuro.

BARCELLONA – «Il DNA di questa squadra è cercare sempre il bel gioco, ma il calcio cambia e dobbiamo adattarci. Dieci anni fa il loro gioco non funzionava allo stesso modo di adesso, forse il tiki-taka oggi non funzionerebbe. Nel calcio non è facile cambiare le cose in una settimana o in un mese, bisogna essere pazienti, ma siamo sulla buona strada. Dobbiamo credere che tutto sia possibile, quindi vincere Coppa e LaLiga, ma è ancora presto. In Champions gli infortuni ci hanno complicato le cose, abbiamo una squadra molto giovane ed è stata un’esperienza per tutti. Piccoli errori si pagano a caro prezzo a volte, è stata dura. Se vuoi vincere in Europa non devi commettere certi errori».

FUTURO – «Cerco di aiutare non solo con i gol, ma anche con il mio comportamento e la mia mentalità. Il futuro con i giovani del Barcellona è assicurato, ma l’equilibrio tra i veterani e loro è fondamentale e il Barça ce l’ha. Per quanto concerne il futuro non penso a quanto tempo starò al Barcellona. Voglio continuare ai massimi livelli per qualche anno ancora, più di uno o due. Qui capisco il significato di ‘Mas que un club’».