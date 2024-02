Barcellona, multa salatissima dall’Irpef: il motivo

Il Barcellona è stato multato dall’Irpef, sotto la lente d’ingrandimento il rapporto con gli agenti. I dettagli

Il tribunale dell’Audencia Nacìonal ha ufficialmente multato il Barcellona per 23 milioni di euro in seguito ai mancati pagamenti IRPEF. Gli arretrati sono figli delle prestazioni versate agli agenti dei calciatori, come spiegato dalla nota ufficiale.

NOTA – «Dai fatti accertati dall’Ispettorato risulta che i pagamenti effettuati dalla Società sono stati effettuati in nome e per conto degli atleti, effettivi destinatari delle prestazioni rese dagli agenti, mentre risulta che gli agenti prestano un servizio commissionato dal Club o in rappresentanza del Club, fatto che non viene in alcun modo accreditato».