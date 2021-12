Barcellona, Pedri: «Contento di aver vinto il Golden Boy. Sul Napoli...»

Pedri, centrocampista del Barcellona, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy: le sue dichiarazioni

GOLDEN BOY – «Sono molto contento di stare qui per ricevere il premio come le altre leggende che in passato lo hanno vinto. È bellissimo aver vinto lo stesso premio di Messi, è un onore incredibile».

NAPOLI IN EUROPA LEAGUE – «È un rivale difficile, ma non c’è ostacolo che non si possa superare. È una squadra unita e compatta, ci gioca anche Fabian Ruiz che è un mio amico».