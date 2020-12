Barcellona, per la dirigenza si punta a Marc Overmars: i dettagli

Secondo quanto riferito da AS, il Barcellona per la propria dirigenza punta con decisione a Marc Overmars. I dettagli

Secondo quanto riferito da AS, il Barcellona per la propria dirigenza punta con decisione a Marc Overmars. L’olandese è uno dei direttori sportivi più apprezzati in Europa e a giugno lascerà l’Ajax per motivi personali.

Nelle scorse settimane si è parlato con decisione di un suo possibile approdo in Premier League, in particolare all’Arsenal, ma i rapporti tra Overmars e il Barcellona sono ottimi, come dimostrano le trattative intrattenute dai catalani con l’Ajax per il recente passaggio in bluagrana di Frenkie De Jong e Sergino Dest.