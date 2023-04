Barcellona-Real Madrid: Xavi vince sempre ma rifiuta il ruolo di favorito

Questa sera in scena il Clasico per la finale di Copa del Rey: nonostante arrivi da favorito, Xavi rifiuta di passare come tale

Stasera in Spagna ci sono la Storia e la cronaca impastate insieme. Perché quando va in scena il Clasico, in qualsiasi versione sia, non può che essere così, il presente alimenta un racconto con una nuova puntata che va ad incastonarsi in una grandissima rivalità. Peraltro, oggi la posta in palio è importante perché designerà chi andrà a contendere la vittoria in Copa del Rey all’Osasuna, che ieri ha segnato a 4 minuti dai calci di rigore sul campo dell’Athletic Bilbao, guadagnandosi una finale prestigiosa, da disputarsi il 6 maggio alla Cartuja di Siviglia.

Barcellona-Real Madrid ha ovviamente un’ipoteca condizionante: l’1-0 guadagnato dai blaugrana nella gara d’andata. Ma Xavi ha rifiutato la posizione privilegiata, parlando degli avversari come «i favoriti». La motivazione è dettata dall’esperienza: «Possono venire qui e vincere tranquillamente, sono più abituati di noi a questo tipo di partite». Una posizione vivacemente contestata dal giornalista Antonio Romero, che dalle colonne di AS non è stato tenero nei confronti dell’allenatore, accusandolo anche di proporre un tormentone identico a se stesso: «Non mi sorprende, l’ha già fatto in una precedente occasione e l’ha ripetuto più volte. Penso che a Xavi siano concesse cose che non sarebbero consentite al Real Madrid, ma sembra ridicolo. Che il leader della Liga, che ha vinto l’andata, si sieda davanti a un pubblico e dica che il Real Madrid è il favorito al Camp Nou sì, lo trovo ridicolo e sorprendente». Anche un’altra firma, Lluis Flaquer, ha insistito sul concetto: «Xavi ha sempre detto che il Real Madrid era favorito in tutti gli ultimi Clásicos. Ma contando i precedenti dove ha vinto e il fattore Camp Nou pieno, sostenerlo mi sembra davvero esagerato». Quanto al rivale, Carlo Ancelotti ha espresso la sua ricetta per affrontare al meglio l’operazione rimonta: «Dobbiamo stare tranquilli, abbiamo bisogno di un gol e possiamo segnarlo anche al novantesimo». C’è anche chi ritiene che perdere 4 volte in stagione contro il Barça tra campionato, Copa del Rey e Supercoppa non sarebbe ritenuto accettabile da Florentino Perez, anche se il Real è in corsa per l’ennesimo trionfo in Champions e i catalani sono usciti dall’Europa.