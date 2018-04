Barcellona-Roma, Totti si scalda così insieme a Puyol – VIDEO

Barcellona-Roma è già iniziata con una speciale partita a padel: sul campo si affrontano Francesco Totti e Carles Puyol, ex capitani e bandiere delle due società

Barcellona-Roma è già iniziata sul campo… di padel! Due ex leggende del calcio mondiale, quali Carles Puyol e Francesco Totti, hanno dato vita ad una partita insieme a due numeri uno del padel, disciplina che ricalca le orme del tennis ma con regole e modalità di gioco del tutto differenti. E’ iniziato in questo modo il lungo pomeriggio che porterà la Roma di Eusebio Di Francesco a giocarsi il match più importante della stagione al Camp Nou di Barcellona.

Barcellona-Roma prenderà il via alle ore 20.45 nella suggestiva cornice del Nou Camp e l’ex calciatore Francesco Totti, oggi dirigente della società giallorossa, si è dilettato in una partitella di padel insieme a Carles Puyol, ex capitano del Barcellona, e due campioni (Pablo Josè Lima e Belasteguin) della disciplina sportiva sempre più in voga, non solo nel mondo, ma anche in Italia e nella capitale sopratutto, considerando i tanti campi creati nel corso degli ultimi anni. Questo il video che testimonia l’incontro avvenuto nel pomeriggio: