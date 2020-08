Barcellona, un calciatore è risultato positivo al Covid-19. La comunicazione è arrivata direttamente dal club blaugrana

Il Barcellona, ha comunicato tramite una nota ufficiale, la positività di un calciatore. Al momento l’atleta sta bene ed è asintomatico. Il giocatore in questione a quanto pare non ha avuto nessun tipo di contatto con la prima squadra.

Ecco la nota ufficiale:

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ

