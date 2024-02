Barcellona, vittoria in rimonta con il Celta Vigo

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League, vince in rimonta contro il Celta Vigo

Il Barcellona fatica, ma vince contro il Celta Vigo. La squadra di Xavi va in vantaggio con Lewandowski a fine primo tempo, prima di subire il gol del pareggio di Iago Aspas in apertura di secondo tempo. Ci pensa di nuovo il polacco a riportare i blaugrana in avanti in pieno recupero.

I catalani arrivano così alla sfida contro il Napoli con una vittoria: il momento delle due squadre, che si affronteranno mercoledì sera allo Stadio Maradona, non è dei più semplici, con la squadra di Mazzarri che non è andata oltre al pari contro il Genoa in casa.