Barcellona, Xavi: «Il Napoli ora è più difensivo, vogliamo vincere»

Le parole di Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, alla vigilia della sfida di campionato dei blaugrana contro l’Almeria

Xavi ha parlato alla vigilia della sfida del Barcellona contro l’Almeria. Di seguito le sue parole, riportate da Sport.

RINFORZARE LA ROSA – «Vogliamo sempre rinforzare la rosa e bisogna trovare i pezzi che ci mancano. Con l’infortunio di Gavi servirebbe uno con le sue caratteristiche ma è difficile. Lavoro insieme a Laporta e Deco per rafforzare la squadra».

NAPOLI – «È la squadra campione d’Italia in carica, dai tempi di Maradona non vincevano il titolo. Sono in una situazione come la nostra, anche se non c’è più l’allenatore dell’anno scorso e adesso c’è Mazzarri, che è più difensivo. Mancano ancora due mesi, ma vogliamo passare ai quarti».

VITOR ROQUE – «Non possiamo mettere tutta la pressione su un giovane, come abbiamo fatto con Lamine Yamal. Dobbiamo lavorare come una squadra, fare la differenza in tutte le zone del campo. In Champions abbiamo fatto bene, ma i nove punti dal Girona sono dovuti a una mancanza di efficacia. Da domani dobbiamo risalire in campionato, sarà difficile ma ci proveremo. Non è solo colpa di Lewandowski o Raphinha».

GIRONA – «Senza dubbio è un rivale diretto e lotterà per vincere il campionato. Gioca molto bene, con un approccio fantastico, hanno fatto un grande mercato. La loro proposta è simile alla nostra».

DIFFICILE ALLENARE IL BARCELLONA – «Io sto bene con me stesso, con lo staff, sono molto testardo. Sto molto male quando perdiamo o quando le cose non funzionano. Sono positivo, lavoro con entusiasmo e penso che potremo chiudere bene la stagione. A volte sembra addirittura spiacevole essere un allenatore del Barça ma se vuoi fare questo lavoro ad alti livell è così».

BILANCIO 2023 – «La cosa più positiva sono i due titoli conquistati, la Supercoppa e il campionato. Ci dispiace aver mancato gli altri due obiettivi».