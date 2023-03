Barcellona, Xavi: «Il Real Madrid è favorito, ma noi…»

Le parole di Xavi, allenatore del Barcellona, prima del Classico contro il Real Madrid. Tutti i dettagli sugli spagnoli

Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona.

PAROLE – «Ci prepareremo come tutte le altre volte n cui abbiamo affrontato il Real Madrid, avversario tosto e che in certi momenti non riesci a dominare. Sul loro campo, poi, davvero difficilissimo sfidarli. Credo sarà deciso tutto al ritorno, per noi è un’occasione d’oro per arrivare in finale e vincere un trofeo. Siamo in corsa, anche se il Real Madrid è favorito essendo campione in carica della Liga e della Champions League. Sono loro i favoriti… Sono loro ad aver vinto gli ultimi titoli, noi stiamo costruendo. Sappiamo comunque come fargli male, l’abbiamo già dimostrato. Andare al Bernabeu mi piace sempre, mi piace questa sana rivalità calcistica, sono più motivato rispetto ad altre partite, vogliamo andare lì e dominare, anche se sappiamo che non è semplice, ma per questo dico ai miei giocatori di provarci, di essere coraggiosi. Ogni incontro, da qui in avanti, segnerà la stagione. Al Barca è sempre così, l’anno scorso abbiamo solamente salvato la stagione, io vedo tutto come un’opportunità».