Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di coppa contro il Barbastro del mercato blaugrana

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di coppa contro il Barbastro del mercato blaugrana.

PAROLE – «Allo stato attuale noi non possiamo prendere giocatori a causa del FFP, questa è una realtà. D’ora in poi vedremo come ci possiamo rinforzare e se possiamo farlo. Insisto, con l’infortunio di Gavi sarebbe grandioso avere un rinforzo a centrocampo, ma dobbiamo vedere se la situazione ce lo permette».