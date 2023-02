Barcellona, Xavi: «Peggior partita della stagione, l’atteggiamento…»

Le parole di Xavi, allenatore del Barcellona, dopo la sconfitta in Liga contro l’Almeria. Tutti i dettagli

Xavi ha parlato in conferenza stampa dopo Almeria-Barcellona, terminata 1-0.

PAROLE – «È la peggior partita della stagione, sia in attacco che in difesa. Probabilmente la stanchezza si è fatta sentire. Abbiamo fatto una brutta partita. Sono arrabbiato perché avevamo l’opportunità per avere un vantaggio di 10 punti . Siamo delusi e ora dobbiamo cercare soluzioni, perché sta arrivando la fase decisiva della Liga e della Coppa e non possiamo più permetterci di sbagliare. Abbiamo sprecato un’occasione d’oro dopo il pareggio del Real Madrid: è stata la peggior partita nel peggior momento della stagione, bisogna cambiare mentalità e atteggiamento subito. E’ stata una brutta giornata per noi».