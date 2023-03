Barcellona, Xavi: «Rigore? C’è una lista e i ragazzi lo sanno»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato dopo la partita vinta contro l’Espanyol analizzando la prestazione della sua squadra

«Potevamo chiudere la partita prima e dobbiamo imparare a farlo per non soffrire fino alla fine. Quando siamo rimasti in dieci abbiamo sofferto, ma i ragazzi stanno crescendo. L’errore dal dischetto di Ferran Torres? C’è un ordine nei rigori che comunichiamo ai giocatori. Ferran era sulla lista, i ragazzi lo sanno. In ogni caso, stiamo crescendo. Abbiamo un carattere importante».