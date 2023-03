Barcellona, Xavi sul caso Negreira: «Non ci destabilizzerà»

Le parole di Xavi, allenatore del Barcellona, sul caso Negreira e le accuse nei confronti del club catalano: «Io sono concentrato sui giocatori, sul gioco, sulle partite»

Il Caso Negreira, che vede il Barcellona accusato di aver corrotto degli arbitri del campionato, continua a far parlare, specie dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto il Real Madrid prendere posizione contro i catalani. In una intervista a The Athletic, il tecnico dei blaugrana, Xavi, ha così commentato.

«Non so cosa stiano cercando. Io sono concentrato sui giocatori, sul gioco, sulle partite. Quello che sta accadendo non ci destabilizzerà. Non so se il Real si senta danneggiato o meno, è una domanda che dovete fare a loro».