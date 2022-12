Puscas ammutolisce i 50 mila di Bari: Genoa subito avanti

Pronti, via e il Genoa è subito avanti al San Nicola di Bari: la rete di Puscas ammutolisce i 50 mila circa presenti allo stadio

Dopo appena due minuti subito la squadra di Gilardino è riuscita a trovare lo spazio giusto per andare avanti. Dopo il gol un rapido check dal Var per Mariani per valutare la posizione dell’attaccante rumeno, ma tutto confermato con l’arbitro che indica il cerchio di centrocampo.