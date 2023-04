Bari, Mignani: «Vincere qui un segno indelebile sul campionato»

Le parole del tecnico del Bari, Michele Mignani, dopo la vittoria dei biancorossi contro il SudTirol nello scontro diretto

Il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha parlato dopo la vittoria contro il SudTirol, che ha avvicinato i pugliesi al secondo posto in Serie B e quindi alla promozione diretta. Di seguito le sue parole.

Sono contento perché la squadra ha avuto pazienza ed equilibrio. Non dovevamo prestare il fianco alle ripartenze degli avversari e siamo stati bravissimi. Vincere qui è un segno indelebile all’interno di un campionato che stiamo disputando al di sopra delle aspettative. Mancano sei partite e dobbiamo fare più punti, al termine faremo i conti.

É una gran bella sensazione, stiamo facendo un percorso che ci deve dare fiducia per le prossime gare. Ho deciso di fare giocare Folorunsho dall’inizio perché sapevo che sarebbe stata una partita fisica. Ha tanta voglia dopo essere stato fuori per un po’, per noi è importante