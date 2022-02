ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Barone: «Europa un sogno, ma la parola d’ordine è continuità». Le parole del dg della Fiorentina

Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima del match con il Sassuolo.

UCRAINA – «No alla guerra, serve la pace anche per dare l’esempio ai bambini del mondo che iniziano ora la loro vita. Domani a Firenze abbiamo i sindaci del Mediterraneo, avevo preparato anche una maglia viola per il Papa. Mi auguro di potergliela consegnare più avanti. Penso che tutto il mondo possa dare segnali di pace, dicendo no alla guerra» .

EUROPA – «Noi siamo qui a sognare, ma ci sono degli step. Oggi abbiamo una partita delicata, serve gestire bene i piccoli momenti. La parola d’ordine è continuità».