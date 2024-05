I dubbi di Marco Baroni sul suo futuro: il Verona lo ha confermato nonostante il rapporto si stia raffreddando. E il Cagliari aspetta

Il Cagliari punta con decisione su Marco Baroni, ma la situazione è ora nelle mani del Verona. Grazie alla salvezza ottenuta con gli scaligeri, è scattato il rinnovo automatico del contratto dell’allenatore per un altro anno.

Sebbene sulla carta il rinnovo è cosa fatta, riportano le colonne odierne del Corriere dello Sport, il rapporto tra Baroni e il club veneto si è notevolmente raffreddato. Le prime dichiarazioni di entrambe le parti non suggeriscono serenità. L’accordo potrebbe essere in bilico e lascia aperta la possibilità di un trasferimento del tecnico in Sardegna.