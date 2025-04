Baroni: «Ho grande fiducia nella mia squadra: daremo tutto senza risparmio o rimorsi»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, in conferenza stampa in vista della sfida dei biancocelesti contro il Bodo-Glimt in Europa League

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League Lazio Bodo-Glimt. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste.

RIBALTARE LA STORIA – «Siamo alla 46ª partita stagionale, ho grande fiducia nella mia squadra. Ci siamo spesi tutto l’anno e domani non dovremo giocare con ansia. Oggi faremo un ripasso di ciò che serve per creare i presupposti per ribaltarla. Dovremo dare tutto, senza risparmio e senza rimorso».

PARTITA DELL’ANNO – «Nonostante le condizioni anomale dell’andata, quella gara ci ha insegnato tanto. Servirà grande presenza, attitudine fisica e mentale. È la partita più importante della stagione, lo sappiamo. Dovremo giocarla senza pensare al domani, dando tutto davanti ai nostri tifosi».

DIA E TATY INSIEME? – «È una soluzione possibile. Sicuramente Taty partirà dall’inizio, è un giocatore importante. Loro hanno mobilità nella zona di rifinitura, dovremo essere bravi a togliere riferimenti, con grande partecipazione da parte di tutti».

IL DISCORSO ALLA SQUADRA – «Servirà una gara di voglia. Affrontiamo un avversario forte e in salute. Domani sarà una partita di grande energia e presenza, dentro e fuori dal campo. Tutti insieme dobbiamo credere in questo».

CONTRIBUTO DEI TERZINI – «Tavares sta bene, oggi lavorerà con la squadra e valuteremo. I miei terzini devono sempre spingere. Domani servirà molta energia, specialmente sugli esterni».

TENUTA MENTALE – «Siamo alla 46ª partita con un gruppo giovane. Lunedì la squadra era dispiaciuta per il derby, si sentiva di meritare di più. Ieri abbiamo deciso di staccare per ritrovare serenità».

SPENSIERATEZZA O CONCENTRAZIONE? – «Non voglio spensieratezza, voglio concentrazione. Bisogna pensare alla prestazione, non all’obiettivo finale. L’obiettivo lo si raggiunge con la prestazione. La buona sorte nasce dall’energia che mettiamo, dentro e fuori dal campo».

CONDIZIONE DI ESTERNI E TREQUARTISTI – «Tchaouna, Noslin e Dele-Bashiru sono giovani importanti anche per il futuro. Oggi Zaccagni mi ha detto che se la sente di giocare i primi 80 minuti. Domani avremo l’energia giusta».

IL GOL È DI TUTTI – «Non divido mai i compiti tra reparti. Tutti devono adoperarsi per il gol. C’è anche la fiducia che arriva quando segni. Noi dobbiamo creare le condizioni per arrivarci».

IL BODO DI DOMANI – «All’andata gli è stata apparecchiata la partita. Noi non cerchiamo alibi, pensiamo solo a noi. Loro sono forti, hanno tante energie e un’identità chiara. Noi dovremo impattare forte sulla nostra prestazione».

IL TEMA DEL CAMPO SINTETICO – «Non voglio dare la responsabilità al campo, altrimenti cercherei alibi. Il Bodo gioca veloce nella zona di rifinitura, dovremo essere bravi a limitarli. Sicuramente giocare su quel terreno dà loro un vantaggio».

SUL TECNICO DEL BODO – «È un bravo allenatore. Ho visto anche partite di due anni fa, hanno identità e giocatori molto bravi tecnicamente. Ma domani dovremo fare una partita da Lazio, e la faremo».

RIMONTA NEL FINALE? – «Non mi piacciono parole come pazienza e calma. Serve una partita centrata, con la capacità di leggere i momenti. Non voglio appigliarmi al sintetico: dovremo centrare la prestazione con intensità ed energia».

LA CHIAVE EMOTIVA – «Scusate se mi ripeto, ma dobbiamo dare tutto e uscire a tasche vuote. Solo così possiamo dire di aver fatto tutto il possibile».